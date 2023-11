Zielinski-Inter, pista aperta: dalla concorrenza Juventus all’offerta nerazzurra. La situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/11/2023

Zielinski-Inter, la pista che porta al polacco rimane aperta. In casa nerazzurra, ci si gode ancora la bella vittoria contro la Roma. Tre punti fondamentali che sono serviti a raggiungere nuovamente la vetta della classifica dopo il contro-sorpasso della Juventus. Ma già da sabato ci sarà un ostacolo ancora più complicato in quello che sarà un vero tour de force per la squadra di Inzaghi.

A Bergamo, l’Atalanta dell’ex con il dente avvelenato, Giampiero Gasperini, attenderà Lautaro e compagni per una partita che si annuncia molto più che complicata. Inzaghi dovrà preparare al meglio ogni dettaglio per ogni fase del gioco e servirà la migliore Inter possibile per provare a portare a casa tre punti che sarebbero troppo importanti.

Intanto, La Gazzetta dello Sport, ha parlato ancora di questioni di mercato. I nerazzurri, infatti, insistono nel loro interesse per il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno del 2024. Proprio per questo, sempre secondo la rosea, Marotta e Ausilio avrebbero proposto al giocatore un ingaggio da 4 milioni di euro all’anno, oltre alle commissioni da corrispondere all’agente.

Ma sul giocatore non ci sono solamente i nerazzurri. Infatti, anche la Juventus vorrebbe provare a portarlo a Torino. I bianconeri, avrebbero intenzione di intervenire in vista di gennaio per Zielinski, dal momento che dovranno fare a meno di due centrocampisti come Fagioli e Pogba a causa delle note vicende.