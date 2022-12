Thuram-Inter, speranze al minimo. E sui rinnovi e i riscatti si riflette

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/12/2022

Thuram-Inter, le speranze nerazzurri di poterlo acquistare sono minime. In queste ultime settimane, rimbalzano sempre con maggiore decisione le voci che vorrebbero la società nerazzurra interessata al vice-campione del mondo, Marcus Thuram. L’attaccante di proprietà del Borussia Monchengladbach, è in scadenza di contratto il prossimo giugno e Marotta e Ausilio, da ben due anni, hanno gli occhi fissi su di lui.

Infatti, due estate fa, l’Inter è stata molto vicina a chiudere l’affare con la società tedesca per lui per una cifra di 25 milioni di euro. Ma un infortunio non permise di concludere la trattativa, e da viale della Liberazione decisero di optare per l’acquisto dell’attaccante ex Lazio, Joaquin Correa. Nel frattempo, arrivano novità interessanti per quanto riguarda questa trattativa, quella per i rinnovi e per i riscatti.

Thuram-Inter, le speranze nerazzurre sono ridotte al lumicino. Rivoluzione in estate tra rinnovi e riscatti

Come detto, quindi, l’Inter resta molto interessata a Marcus Thuram a parametro zero per la prossima estate. Ma le speranze di vedere l’attaccante francese a Milano sono davvero minime. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Bayern Monaco è una delle società interessate al ragazzo e questo complica e di molto i piani per la dirigenza interista.

Non solo, ma in viale delle Liberazione sono anche alle prese con i rinnovi di contratto di tanti giocatori. Se con Skriniar, Dzeko, D’Ambrosio e Darmian, si cercherà di trovare un accordo per farli rimanere ancora in nerazzurro, per quanto riguarda de Vrij, Cordaz, Handanovic, Dalbert e Gagliardini, l’intenzione sarebbe quella di non proseguire insieme. Ma c’è da risolvere anche la questione riscatti di Lukaku e Acerbi. Per il primo, questa seconda parte di stagione è fondamentale per la riconferma.