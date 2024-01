Sensi-Leicester, arrivano conferme: ecco lo stato dell’arte della trattativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/01/2024

Sensi-Leicester, arriva conferme. Sono ore di mercato molto importanti per l’Inter che, in questa seconda parte del mese di gennaio, si appresta a fare qualcosa, soprattutto in uscita. Detto dell’arrivo di Buchanan dal Club Brugge, è diventato ufficiale l’addio di Agoumè in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, mentre per l’eventuale arrivo di un altro attaccante, è necessario l’addio di Sanchez ad oggi improbabile.

Intanto, in queste ore, si sta definendo un’altra operazione in uscita. Si tratta di quella che dovrebbe portare Stefano Sensi al Leicester. Proprio di questa operazione, ha parlato il giornalista di Libero, vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, che attraverso i suoi canali social, ha voluto dare lo stato dell’arte della trattativa.

Ecco quanto riportato da Biasin: “Confermato l’interesse del Leicester. L’Inter attende l’offerta del club inglese. Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento”.