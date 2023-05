Onana-Inter, il Chelsea insiste per il nerazzurro e offre una pedina: la risposta di Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/05/2023

Onana-Inter, il Chelsea insiste per avere il portiere nerazzurro. Una delle più grandi sorprese della stagione interista è stata sicuramente quella di Andrè Onana. Il portiere camerunese, dopo un periodo iniziale in cui è stato in panchina, è riuscito ad affermarsi da titolare con la squadra di Simone Inzaghi, non abbandonando mai il suo posto e risultato decisivo in tantissime occasioni.

Una stagione da incorniciare e che ha fatto sì che su di lui ci siano gli interessi di tantissime squadre europee. La più interessata è sicuramente il Chelsea. La squadra inglese ha intenzione di fare sul serio per Onana ed è pronta a presentare un’offerta che possa soddisfare il club nerazzurro. In viale della Liberazione, per l’estremo difensore, chiedono non meno di 60-70 milioni di euro.

Il Chelsea, non vorrebbe spendere questa cifra e, pertanto, ha in mente di inserire una contropartita tecnica per abbassare la parte cash. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, i blues, oltre ad una somma di denaro, vorrebbero offrire anche il cartellino del portiere spagnolo Kepa. All’Inter non sono convinti di questa opzione, tanto che, nel caso in cui l’offerta fosse davvero questa, sarebbe rispedita al mittente.