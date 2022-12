di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/12/2022

Mercato Inter, sul tavolo dei rinnovi tiene banco la situazione che riguarda Milan Skriniar.

Nonostante prima della pausa per il Mondiale la dirigenza nerazzurra si era detta positiva su una veloce chiusura della trattativa ancora non c’è stata la firma sul rinnovo. Quella del prolungamento del giocatore slovacco è una querelle che va avanti dall’estate scorsa, quando è stato ad un passo dal Paris Saint-Germain. I ripetuti no alle offerte parigine da parte di Zhang, non sono serviti ad arrivare al rinnovo, almeno per ora. Il giocatore andrà in scadenza a giugno 2023 e tecnicamente potrebbe accordarsi con altri club già da gennaio.

Mercato Inter, Skriniar resta un nodo da sciogliere. C’è ottimismo ma i nerazzurri non andranno oltre la proposta fatta, alla quale vogliono aggiungere un bonus.

Nonostante ancora non ci siano le firme entrambe le parti sembrano voler continuare davvero la loro collaborazione. Secondo quanto riporta Sport Mediaset la società nerazzurra ha messo sul banco un contratto da 6,5 milioni netti a stagione lasciando al giocatore di scegliere la durata, 4 o 5 anni.

Skriniar si è preso il suo tempo per decidere, ma sembra che voglia chiedere di arrivare a 7 milioni di euro aumentando la parte variabile. La dirigenza nerazzurra non vuole accettare il rilancio richiesto ma resta comunque positiva per la chiusura della trattativa. L’idea sarebbe quella di inserire un bonus una tantum alla firma restando su un massimo di 6,5 milioni di euro netti.

Per quanto riguarda invece il giocatore, che ha praticamente assunto i gradi di capitano, sembra che il punto sia solo economico, in quanto ha sempre dichiarato e fatto capire di voler rimanere all’Inter. Una soluzione va comunque raggiunta a breve.