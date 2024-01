Mercato, offerta importante dalla Premier, l’Inter rifiuta

di Redazione, pubblicato il: 26/01/2024

(Mercato Inter) Valentin Carboni sta suscitando grandi interessi anche fuori dall’Italia. Non poteva che essere così per un talento classe 2005 che negli ultimi si sta mettendo in mostra a Cagliari a suon di gol e assist.

La notizia delle ultime ore arriva dalla testata argentina Tyc Sports e riguarda l’offerta che il West Ham ha recapitato sul tavolo del club nerazzurro: 14 milioni di euro. La proposta degli Hammers sarebbe ufficiale e mira all’acquisto immediato del giovane talento nerazzurro.

L’Inter ha respinto l’offerta al mittente, Carboni al momento resta incedibile in attesa di valutare il suo inserimento nella rosa nerazzurra della prossima stagione.