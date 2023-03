Mercato Inter, un obiettivo di gennaio diventa irraggiungibile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2023

Mercato Inter, un obiettivo trattato a gennaio diventa praticamente irraggiungibile per l’estate. Il mercato invernale della società nerazzurra è stato caratterizzato soprattutto per la vicenda riguardante Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, dalla scorsa estate, era stato corteggiato dal Paris Saint-Germian che, anche a gennaio, avrebbe voluto portarlo a Parigi.

Di fatto, però, questo non è accaduto dal momento che l’Inter, per la brevità del tempo, non è riuscita a trovare il sostituto. Uno dei nomi fatti è stato quello del difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, che è stato vicino a vestire il nerazzurro prima che la società bavarese bloccasse tutto. Adesso, però, la situazione sembra essere radicalmente cambiata.

Mercato Inter, un obiettivo vicino a gennaio si allontana sensibilmente in vista della sessione estiva

Come detto, Pavard, a gennaio, sarebbe dovuto essere il sostituto di Skriniar. Così non è stato ed è per questo che, ogni eventuale discorso è stato rimandato per l’estate. Ma dopo la vittoria del Bayern Monaco contro l’Ausburg, il tecnico dei bavaresi, Nagelsmann, ha parlato proprio del giocatore francese e del suo futuro.

Per il tecnico, infatti, Pavard è un giocatore molto importante e che, sia in campionato che in Champions League, ha fatto delle ottime partite. E’ un giocatore che vuole sempre vincere e che si trova a suo agio nella squadra, come pure ha confermato il ds bavarese Salihamidzic. Insomma, sembra che Pavard potrebbe davvero rinnovare il proprio contratto. I nerazzurri si concentreranno su alti obiettivi.