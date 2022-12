Mercato Inter, un cessione in vista a gennaio: il giocatore potrebbe accasarsi in Francia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/12/2022

Mercato Inter, Ionut Radu lascerà i nerazzurri a gennaio. Protagonista di una buona stagione con la maglia della Cremonese, squadra in cui si trova in prestito, il portiere rumeno Ionut Radu, dopo l’infortunio avuto, ha perso la titolarità tra i pali della squadra lombarda con Carnesecchi al suo posto. Una notizia che non ci voleva per il portiere, soprattutto dopo tutte le critiche ricevute nella passata stagione dopo la partita contro il Bologna.

Proprio per questo, a gennaio, il ragazzo vorrebbe trovare nuovo spazio altrove. Come più volte ribadito dal suo procuratore, Oscar Damiani, le pretendenti ci sono e farebbero carte false per averlo in squadra. Proprio in queste ore arriva la notizia di alcuni club interessati a Radu a gennaio.

Mercato Inter, Radu perde il posto da titolare alla Cremonese: a gennaio potrebbe lasciare l’Italia per andare in Francia

Dunque, continua il momento no per Radu. Il portiere, come anticipato, non è riuscito più a conquistare il posto da titolare con la maglia della Cremonese e, a gennaio, vorrebbe trovare una sistemazione per giocare con continuità. Per questo, secondo quanto riportato da quotidiano Tuttosport, il suo prossimo futuro potrebbe essere in Francia.

A gennaio, il portiere, tornerà in nerazzurro. Ma le porte di Appiano, per lui, sono momentaneamente chiuse. In Francia, il Saint Etienne, è molto interessato a lui e vorrebbe intavolare una trattativa per prelevarlo. La formula, sarebbe quella del prestito secco, in modo tale da acquisire valore e, magari, cederlo successivamente a titolo definitivo. Vedremo se questo interessamento sfocerà in una trattativa.