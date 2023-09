Mercato Inter, un attaccante di Serie A osservato speciale: 007 nerazzurri ad osservarlo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/09/2023

Mercato Inter, un attaccante di Serie A osservato speciale. Mentre la squadra di Inzaghi è, da un lato, entusiasta per il derby di campionato vinto contro il Milan per 5-1 e, dall’altro, concentrata per riuscire a preparare al meglio l’esordio di Champions League di mercoledì sera contro la Real Sociedad, in viale della Liberazione il lavoro non finisce mai.

Nonostante la campagna di rafforzamento della squadra si sia appena chiusa con gli acquisti di Pavard e Klaassen, ecco che i nerazzurri si muovono per visionare alcuni talenti del nostro campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che gli scout interisti stanno seguendo con interesse è quello dell’attaccante del Lecce, Nikola Krstovic.

Il giocatore si è presentato con 3 gol in altrettante partite ed è una delle sorprese di Serie A ed è stata l’ennesima grande intuizione del ds dei salentini, Pantaleo Corvino. Ieri, all’U-Power Stadium di Monza, c’era il ds Piero Ausilio a visionarlo da vicino. Probabilmente gli occhi non erano soltanto per il classe 2000, ma ovviamente con le sue prestazioni il suo nome non è passato per niente inosservato.

Sul giocatore c’è anche l’interesse del Milan che, l’anno prossimo, saluterà Luka Jovic e dovrà cercare un attaccante giovane seguendo quella che è la linea societaria.