Mercato Inter, Taremi doppietta, Marotta sorride

di Redazione, pubblicato il: 24/01/2024

(Mercato Inter) Mehdi Taremi superstar in coppa d’Asia. L’iraniano ha messo a segno una doppietta nel match contro gli Emirati Arabi portando il suo bottino a 43 gol messi a segno in 79 partite.

La punta del Porto è in procinto di diventare nerazzurro: voci insistenti lo davano in arrivo già in questa finestra di marcato ma per il momento tutto pare rinviato a giugno. A quell’epoca Taremi potrà arrivare in nerazzurro a parametro zero e senza indennizzi di sorta per il club portoghese. Beppe Marotta avrebbe già definito anche i dettagli del contratto, due anni più opzione per il terzo a 3 milioni di euro netti a stagione.