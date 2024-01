Mercato Inter, si riaffaccia il problema Radu

di Redazione, pubblicato il: 02/01/2024

(Inter) La permanenza di Ionut Radu al Bournemouth sembra già arrivata ai titoli di coda. Il portiere rumeno è in prestito al club inglese ma il suo impiego non lo soddisfa soprattutto in vista dei prossimi europei. Così, tramite i suoi agenti, il giocatore ha chiesto di trovargli un’altra sistemazione. Secondo la testata Pro Sport il Rapid Bucarest ed il Cluj sarebbero interessati visto che entrambi perderanno i loro portieri titolari, Moldovan e Sava. Saltata invece la trattativa che avrebbe potuto indirizzare Radu verso Granada.