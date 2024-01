Mercato Inter, Sanchez via? C’è il sostituto

di Redazione, pubblicato il: 04/01/2024

(Mercato Inter) Le indiscrezioni su eventuali offerte dall’Arabia per Alexis Sanchez si stanno raffreddando. Ciò non esclude che tutto possa accadere nel corso nelle prossime settimane. Tancredi Palmeri ne ha parlato su SportItalia Mercato, a suo avviso in caso di partenza del cileno il nome del sostituto sarebbe già pronto. Si tratterebbe di Luis Muriel, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, che l’Atalanta potrebbe lasciare libero in caso di offerta di 5 milioni di euro.