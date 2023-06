Mercato Inter, occhi su un grande talento del Borussia Dortmund: può arrivare a zero

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/06/2023

Inter, si punta un giovanissimo talento del Borussia Dortmund. In queste settimane, la società nerazzurra, sta provando a programmare il futuro in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio, stanno cercando di inquadrare tutti quelli che possono essere i giocatori che possano far parte del progetto di Simone Inzaghi. E proprio in questa fase di ricerca, c’è un nome a sorpresa che viene dalla Germania.

Secondo quanto riportato dal portale Ottopagine, infatti, i nerazzurri starebbero puntando sul giovanissimo centrocampista classe 2004 e di proprietà del Borussia Dortmund, Donato Waltz. Il giocatore ha origini italiane e vede spirare il suo rapporto con la squadra tedesca il prossimo 30 giugno, per cui rappresenta una grande opportunità a parametro zero.

Ma più di tutto, per il ragazzo, conterà il progetto di crescita che avrà in mente la società. Infatti, tante squadra sia di Bundesliga che olandesi, hanno offerto la possibilità di far parte per qualche tempo della seconda squadra per poi avere un passaggio graduale in prima squadra. Tra le italiane interessate, oltre all’Inter, c’è anche la Juventus che vorrebbe prelevarlo visto il nuovo corso fatto di giovani ed esperti.