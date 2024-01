Mercato Inter, la mossa della Juve, sorpasso decisivo?

di Redazione, pubblicato il: 05/01/2024

(Inter) Tiago Djalò è un obbiettivo di mercato conclamato dell’Inter. Il portoghese, attualmente lungodegente per un bruttissimo infortunio, è in scadenza di contratto con il Lilla. Le indiscrezioni delle scorse settimane parlavano di accordo già raggiunto tra Marotta e lo staff del giocatore ma la Gazzetta dello Sport di oggi parla dell’inserimento della Juventus nell’affare.

“Il difensore del Lilla, giovane-vecchio pallino di Cristiano Giuntoli e del club bianconero, ha il contratto in scadenza a giugno. E per l’estate ha una preferenza chiara: l’Inter. Il mercato, però, è fatto di sorpassi, controsorpassi e cambi di programma. Così la Juve, vista la strada sbarrata per l’estate, sta ragionando sull’assist del Lilla: chiudere Djalò già entro il 31 gennaio in cambio di un indennizzo di un paio di milioni più altrettanti in bonus. Un’intesa di massima è già stata trovata con i francesi, che hanno tutto l’interesse a evitare l’addio gratis di un 23enne.”