Mercato Inter, futuro incerto per Lukaku? Contatti col Chelsea: cosa filtra

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 27/05/2023

Mercato Inter già iniziato. L’Inter si prepara per l’ultima partita della stagione davanti ai propri tifosi e affronta un momento di incertezza riguardo alla permanenza del prolifico attaccante Romelu Lukaku.

Dopo una prima parte di stagione segnata dagli infortuni, Lukaku è riuscito a invertire la rotta e a tornare ad essere il giocatore amato dai tifosi nerazzurri. Tuttavia, il suo futuro a Milano non è affatto garantito, poiché è di proprietà del Chelsea.

Mercato Inter, novità sul futuro di Lukaku: le ultimissime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la permanenza di Lukaku all’Inter è tutt’altro che sicura. Dopo un anno difficile al Chelsea, il numero 9 belga ha deciso di fare ritorno a Milano la scorsa estate, ma potrebbe essere costretto a tornare a Londra. La dirigenza dell’Inter non vuole privarsi del proprio bomber, ma ci sono tre ostacoli che rendono difficile raggiungere un accordo definitivo con i Blues. Innanzitutto, i nerazzurri devono qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, e un pareggio nell’ultima partita contro l’Atalanta potrebbe garantire loro questo obiettivo.

Un altro fattore critico è lo stipendio attuale di Lukaku, che risulta troppo oneroso per le casse dell’Inter. Infine, l’accordo sulla cifra da versare al Chelsea per un eventuale prestito oneroso rappresenta un ostacolo significativo. Quest’anno, l’Inter ha pagato 8 milioni di euro ai Blues, ma desidera una riduzione dei costi. Tuttavia, il club di Londra sembra non essere disposto ad abbassare notevolmente le proprie richieste. Inter e Chelsea dovrebbero incontrarsi subito dopo la finale di Istanbul per cercare di raggiungere un accordo sulla permanenza di Lukaku all’Inter. Al momento, il futuro del giocatore sembra tutto tranne che certo. La situazione dipenderà dai risultati sportivi dell’Inter e dalle negoziazioni con il Chelsea.