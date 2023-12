Mercato Inter, Cuadrado fuori 3 mesi: scelto il sostituto

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/12/2023

Mercato Inter già attivo. Simone Inzaghi e l’Inter subiscono un nuovo colpo con l’infortunio di Juan Cuadrado. Dopo essere tornato in campo contro la Juventus, il colombiano ha giocato anche contro la Real Sociedad, ma l’annuncio di un’infiammazione al tendine d’Achille ha portato alla decisione di un’operazione.

Cuadrado sarà fuori per almeno tre mesi, segnando la fine della sua stagione 2023. Nonostante la sfortuna, l’Inter già si muove sul mercato.

Mercato Inter, spuntano due nomi per sostituire Cuadrado

La società ha individuato in Tiago Djaló una possibile alternativa. Il difensore centrale del Lille, fermo per un infortunio al legamento crociato, potrebbe essere un rinforzo già da gennaio. L’Inter spera di concludere l’affare a parametro zero, sfruttando la conoscenza di Djaló dell’ambiente milanese.

Tuttavia, come svelato da Sportmediaset, esiste anche l’opzione Thomas Meunier, terzino in scadenza di contratto al Borussia Dortmund. Nonostante le perplessità sulle sue condizioni fisiche, l’Inter potrebbe tentare un accordo con il belga, che ha avuto pochi minuti di gioco questa stagione a causa di un infortunio muscolare. In conclusione, mentre Cuadrado affronta l’operazione e la lunga riabilitazione, l’Inter cerca soluzioni immediate e a lungo termine per rafforzare il reparto difensivo, considerando sia Djaló che Meunier come possibili rinforzi.