di Redazione, pubblicato il: 18/08/2023

(Mercato Inter) Gianluca Di Marzio su Sky Sport riporta la notizia di un’altra cessione chiusa dall’Inter. Valentin Lazaro va al Torino, stavolta a titolo definitivo. 4 Milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita il prezzo concordato tra i club.

L’esterno austriaco era reduce dal prestito alla società granata che non aveva esercitato l’opzione di riscatto per 6 milioni. Dopo il passaggio di Singo al Monaco la squadra di Juric era rimasta scoperta sulla fascia. Criticità risolta grazie all’accordo con l’Inter che, tra l’altro, incassa un’altra somma destinata con tutta probabilità a rimpinguare le risorse necessarie per arrivare a chiudere l’acquisto di Pavard dal Bayern.