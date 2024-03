Mercato Inter, c’è il nome giusto per l’attacco: nerazzurri pronti ad offrire una contropartita

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/03/2024

Mercato Inter, c’è il nome dell’attaccante per la prossima stagione. In casa nerazzurra, nonostante l’obiettivo dello scudetto sia vicino, ma non ancora raggiunto, è già tempo di primi bilanci e di prime considerazioni. Infatti, la società, sta già cercando di capire come migliorare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione per cercare di migliorare ulteriormente i risultati di questa stagione.

Ed ecco che uno dei ruoli sotto la lente di ingrandimento di Marotta e Ausilio è sicuramente quello dell’attacco. Arnautovic e Sanchez hanno deluso parecchio come alternative in avanti ed è per questo che la società sta cercando un profilo che possa prendere il posto di uno dei due – fermo restando l’affare fatto per Taremi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza avrebbe individuato il nome giusto in Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante rossoblù sta facendo davvero una grande stagione e sarebbe un profilo perfetto come seconda punta in alternativa a Marcus Thuram.

La concorrenza è folta, soprattutto per la corte della Juventus, e i nerazzurri proveranno ad abbassare il prezzo inserendo magari una contropartita tecnica tra i giocatori in esubero. Vedremo se partiranno trattative concrete, ma il nome di Gudmunsson è da tenere seriamente in considerazione per l’Inter della prossima stagione.