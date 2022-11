Mercato Inter, Cassano cederebbe un big. Ecco chi sarebbe il sostituto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/11/2022

Mercato Inter, Cassano come sempre non le manda a dire e questa volta parla del calciomercato dei nerazzurri.

Fantantonio intervenendo all’ormai classico show sulla BoboTV, trasmissione in onda sulla piattaforma Twitch, si è lanciato in un’analisi del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié. Per l’ex asso di Bari Vecchia il giocatore onduregno è un vero e proprio crac.

Mercato Inter, Cassano in versione consigli per gli acquisti: il prescelto è Piero Hincapié. Ecco di chi si tratta.

Parlando di lui ha detto: “L’altro giorno stavo vedendo l’Ecuador, fossi nell’Inter io darei via Bastoni per prendere Hincapé.” Cassano si spingerebbe addirittura a sacrificare uno dei pilastri nerazzurri per portare in rosa il sudamericano che sta disputando con la sua nazionale il Mondiale in Qatar. Hincapié è un 2002 che Fantantonio definisce “forte forte forte, Fortissimo”. Si sarebbe già speso con gli amici scommettendo sul futuro del giocatore che per lui va assolutamente preso.

il giocatore ha soli 20 anni è già quotato 22 milioni di euro e si sa che il Bayer Leverkusen per privarsi dei suoi gioielli non fa sconti. Bastoni da canto suo andrà in scadenza a giugno 2024 e si parla di un forte interessamento da parte del Tottenham per portarlo a Londra.