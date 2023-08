di Redazione, pubblicato il: 05/08/2023

(Mercato Inter) Luca Marchetti su Sky Sport ha chiarito lo stato della trattativa con l’Udinese per Samardzic.

“L’accordo totale con i club c’è, mancano i dettagli. Non c’è stata ancora la stretta di mano fra l’Inter e Samardzic, si devono discutere dei dettagli. Credo che entro il weekend sarà chiusa anche questa operazione”.

Il serbo non è sceso neanche in pancina nell’amichevole giocata ieri sera dai friulani alla Dacia Arena contro l’Al Rayyan.