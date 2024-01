Inter, si cerca un altra punta sul mercato? Biasin chiarisce e dice a quale condizione ci sarà l’innesto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/01/2024

Inter, Biasin parla dell’ipotetico acquisto di una punta. In casa nerazzurra sono giorni importanti visto l’imminente ritorno in campo della squadra. Una partita, quella di sabato, che si preannuncia complicatissima, contro una squadra come il Monza, che già nella passata stagione era stata capace di conquistare i tre punti in casa propria contro i nerazzurri.

Per questo, servirà la migliore Inter possibile e Inzaghi dovrà scegliere i migliori uomini da schierare in campo, soprattutto visto che la condizione fisica della squadra non sembra della più brillanti e il Monza potrebbe approfittarne. Vincere, sarebbe fondamentale per continuare a tenere la Juventus lontana e non perdere il primato solitario in campionato.

Intanto, per quanto riguarda il mercato, ci si chiede se la dirigenza interista possa pensare ad un altro innesto. Stavolta, il ruolo, sarebbe quello dell’attaccante, visto che Arnautovic e Sanchez non hanno regalato grandi gioie fino a questo momento. Di questo, ai microfoni di Telelombardia, ha parlato il giornalista vicino alle cose di casa Inter, Fabrizio Biasin.

Ecco le parole di Biasin: “L’Inter ragiona per l’anno prossimo, andrà avanti così fino alla fine della stagione. Non ci sarà nessun altro innesto, a meno che Sanchez a un certo punto non dica di voler andare via. Questa cosa, però, non credo accadrà. Se l’Inter si porta avanti vuol dire che è contenta di ciò che ha in casa. La dirigenza è stata chiara da questo punto di vista. Non bisogna creare illusioni, dall’Inter dicono che il mercato è chiuso”.