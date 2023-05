Inter, senti Schuurs: il difensore apre all’addio al Torino. Può aprirsi la pista che porta a lui?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/05/2023

Inter, può aprirsi la strada che porta a Schuurs. In questa stagione, una delle più belle rivelazioni per la Serie A, è stata sicuramente il difensore del Torino, Perr Schuurs. L’olandese, è arrivato la scorsa estate in maglia granata, e si è messo in evidenza con grandi prestazioni alla corte di Juric.

Ovviamente, le sue partite, non sono passate inosservate e tante squadre sarebbero interessate ad averlo con sè nella prossima stagione. Il Torino ed il presidente Cairo si fregano le mani per la possibile plusvalenza dopo quella fatta l’estate scorsa con Bremer, passato alla Juventus. Tra le società interessate al giocatore, c’è sicuramente l’Inter alla ricerca di un difensore per la prossima stagione.

Intanto, Schuurs, intervistato dal quotidiano Tuttosport, ha parlato proprio del suo futuro, lasciando più di una porta aperta al suo addio alla maglia granata.

Ecco le parole di Schuurs sul suo futuro: “Non lo so, vedremo. Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus in questo momento è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi, ma pure per me”.