Inter, scelta fatta: a breve nuova offerta per l’attaccante. E’ il preferito della società

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/08/2023

Inter, a breve nuova offerta per l’attaccante. In casa nerazzurra sono momenti decisivi per quanto riguarda le trattative di mercato in entrata. A breve, dovrebbe essere il momento di Yann Sommer, prelevato dal Bayern Monaco, ma anche di Lazar Samardzic, in attesa degli accordi definitivi con l’Udinese. Ci vorrà più tempo per l’attaccante tanto voluto da Simone Inzaghi.

Infatti, nella giornata di oggi, è diventato definitivo il rifiuto di Gianluca Scamacca che ha deciso di sposare il progetto dell’Atalanta e di lasciare il West Ham. Proprio per questo, Marotta e Ausilio si stanno guardando attorno alla ricerca di quello che rappresenterebbe il profilo migliore.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri sono pronti a presentare un’offerta all’Arsenal per Folarin Balogun. Il giocatore, che l’anno scorso è stato autore di una grande stagione con la maglia del Reims, è fuori dal progetto dei Gunners. Ma la stessa società inglese, chiede parecchio.

Vedremo a breve quale sarà l’offerta dei nerazzurri che contano di far avere ad Inzaghi un attaccante funzionale al progetto tecnico-tattico. Con la speranza che non sia una nuova trattativa fiume e che la questione si possa risolvere in tempi brevi. Balogun-Inter, una pista da seguire. L’americano resta il preferito in viale della Liberazione.