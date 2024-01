Inter, salta uno scambio importante con lo United

di Redazione, pubblicato il: 24/01/2024

(Inter) Chiusa vittoriosamente la parentesi Supercoppa si riaprono le porte del campionato e del calcio mercato. La Gazzetta dello Sport parla di uno scambio con lo United che poteva realizzarsi anche in questa finestra di mercato ma che sembra al momento saltato. Protagonista nerazzurro Denzel Dumfries, in scadenza di contratto a giugno 2025 e ancora alle prese con uno stato di forma non brillante dopo l’infortunio dello scorso dicembre.

“No alla cessione immediata di Denzel Dumfries. L’Inter non intende toccare l’attuale gruppo e non cederà l’esterno olandese che, secondo i tabloid inglesi, era al centro di un possibile scambio con l’esterno del Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. L’ex Psv ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 (come Wan-Bissaka) e se (come pare) non rinnoverà, lascerà la Pinetina la prossima estate. Non adesso perché la missione è quella di conquistare lo scudetto e il gruppo non sarà toccato: tutti insieme verso il traguardo seconda stella.”