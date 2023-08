Inter, Rogerio al Wolsfburg chiude la pista Gosens? Il giornalista è chiarissimo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/08/2023

Inter, il possibile acquisto di Rogerio da parte del Wolsfburg, chiude la strada a Gosens? In questi giorni, il mercato del club di viale della Liberazione, sta avendo una decisa accelerata specie per quanto riguarda le entrate. Infatti, sono da definire gli acquisti di Lazar Samardzic dall’Udinese e quello di Gianluca Scamacca dal West Ham, e poi ci si concentrerà sulle altre pedine da dare ad Inzaghi per completare la rosa nei tasselli che mancano.

Ma non solo acquisti, perchè Marotta e Ausilio saranno impegnati anche nell’opera di sfoltimento della rosa, per tutti quei giocatori che non rientra nei piani tecnico-tattici. Tra questi, potrebbe esserci Robin Gosens. La società nerazzurra non ritiene il giocatore un elemento fondamentale ed è per questo che potrebbe lasciare Milano per una nuova avventura.

L’Union Berlino, però, ha interrotto le trattative per la valutazione ritenuta eccessiva, mentre il Wolsfburg, in questi giorni, sembra essersi concentrato su un altro giocatore come Rogerio del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, la pista che porta la Wolsfburg non va tenuta del tutto chiusa. Infatti, l’operazione con il Sassuolo non è ancora conclusa e nessuna visita medica è stata fissata.

Proprio per questo, i nerazzurri, sperano che la squadra tedesca possa tornare alla carica per Gosens, in modo da poter trovare un punto di incontro sulla valutazione. Le speranze, dunque, sono poche, e l’Inter spera di poter cedere Gosens. Nel caso dovesse tramontare l’opzione Wolsfburg, o si troveranno delle altre alternative, o il giocatore rimarrà nella rosa e sarà il sostituto di Dimarco.