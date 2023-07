Inter, per Lukaku il Chelsea preferisce un’altra destinazione

di Mario Spolverini, pubblicato il: 14/07/2023

(Inter) L’Inter non è la sola ad avere problemi di sostenibilità. Uno dei club che dovrà realizzare le operazioni più importanti in questa ottica è la Juventus. E quando si dice mercato Juve si dice Vlahovic, reduce da un’annata deludente. Le incomprensioni con Allegri sono state diverse, il ragazzo non disdegnerebbe cambiare maglia e il club bianconero con la sua cessione realizzerebbe una somma importantissima.

Chi guarda a Vlahovic? Il Chelsea ovviamente e in questa logica i Blues sognano uno scambio Lukaku-Vlahovic magari con qualche milione di conguaglio a favore dei bianconeri. A Londra ci stanno pensando, le offerte dell’Inter non raggiungono le dead line fissata, le ore che passano rendono gli interrogativi sempre più pressanti. Lukaku ha detto il suo “mai” alla Juve, ha giurato fedeltà all’Inter. Ma fino a quando?