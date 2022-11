Inter, per la sinistra a gennaio si guarda ad un nome che milita in Premier

di Candido Baldini, pubblicato il: 27/11/2022

Inter, appare ormai acclarato che i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra, un pò come accadde un anno nella sessione di gennaio. In quell’occasione il ruolo di vice Perisic venne affidato a Robin Gosens. Tutto ciò con l’intenzione di fare del tedesco il nuovo titolare della corsia. A quasi 12 mesi di distanza lo scenario appare totalmente diverso. Il punto di riferimento nel ruolo è Federico Dimarco, che fino a quel momento era stato impiegato nei tre di difesa.

Gosens è diventato l’alternativa, senza però aver mai pienamente convinto. Per questa ragione l’ipotesi di un addio (forse in prestito) non è da escludersi, anzi. Qualora però le parti dovessero separarsi nella sessione invernale di calciomercato l’Inter dovrebbe tutelarsi, ed investire su un altro nome che possa far rifiatare lo stesso Dimarco.

Inter, nome nuovo per la fascia sinistra: si punta un esterno che milita in Premier

Stando a quanto riportato dal tabloid The Sun i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Robinson. L’americano, attualmente impegnato nei Mondiali del Qatar con la maglia degli Stati Uniti, milita nel Fulham. In passato c’era stato già un tentativo da parte del Milan, ma ala fine non se ne fece nulla.

L’Inter starebbe studiando un’offerta da circa 20 milioni di sterline. Tale cifra è molto vicina a quella che il club inglese vorrebbe incassare da un’eventuale cessione del suo gioiello. La fattibilità del colpo, come detto, dipenderà dall’eventuale partenza di Gosens.