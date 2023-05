Inter, non solo Acerbi dalla Lazio: una giovane pedina offerta per arrivare anche ad un pupillo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/05/2023

Inter, dalla Lazio potrebbe arrivare non solo Acerbi. La squadra nerazzurra, in questo momento, è concentratissima sul campo e sulle prossime e importantissime partite che la aspettano. Ma se Inzaghi e i suoi uomini pensano alle questioni di campo, ecco che la dirigenza sta cercando di programmare il futuro per la prossima stagione ed è alla ricerca delle soluzioni migliori.

Infatti, ci sono alcuni nomi che interessano in viale della Liberazione. Marotta e Ausilio non hanno ancora formulato offerte ufficiali, ma stanno cercando di studiare quello che potrebbe essere l’incastro giusto per arrivare a rinforzare la rosa. E nella ultime ore, sta tornando in auge un nome che è sempre piaciuto ai nerazzurri, ma soprattutto al suo allenatore, Simone Inzaghi.

Inter, dalla Lazio potrebbe esserci un altro arrivo oltre a quello di Acerbi: Marotta e Ausilio offrono un giovane nerazzurro

Come detto, dunque, in viale della Liberazione, si sta cercando di programmare il futuro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, un ruolo su cui la società nerazzurra vuole intervenire è quello dell’esterno destro di fascia. Il nome principale è quello di Manuel Lazzari, giocatore che ha oramai perso il posto alla Lazio e che in estate potrebbe cambiare aria.

L’Inter, per lui, avrebbe intenzione di imbastire uno scambio che coinvolgerebbe anche Francesco Acerbi, oggi in prestito proprio ai nerazzurri. La volontà sarebbe quella di inserire il giovane Giovanni Fabbian come contropartita per entrambi i giocatori. Sarri apprezza molto la mezz’ala in prestito alla Reggina e non si opporrebbe ad un suo eventuale arrivo a Roma.