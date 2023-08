Inter, Lukaku, la società ha provato a riannodare, un muro si è frapposto

di Redazione, pubblicato il: 30/08/2023

(Inter) Nella serata in cui si tira un sospiro di sollievo per l’arrivo di Pavard, Matteo Barzaghi di Sky Sport rivela un retroscena che ha del clamoroso.

Dopo la rottura con Romelu Lukaku nello scorso mese di luglio sia Zhang che la dirigenza avrebbero provato a riannodare i fili del discorso con il belga. Entrambi hanno trovato un ostacolo insormontabile: lo spogliatoio nerazzurro.

La squadra ha detto no

Sono stati gli ex compagni di squadra ad imporsi, ad impedire anche solo la possibilità che Lukaku tornasse alla Pinetina. Troppo forte evidentemente la delusione per il comportamento di quello che fino a pochi giorni prima era uno di loro salvo poi non rispondere neanche alle telefonate. E’ chiaro che di fronte a questa presa di posizione la società si è dovuta fermare. Un chiarimento interno sarebbe risultato oltremodo complicato e tale da minare la serenità di tutto l’ambiente della squadra e dunque tutto è naufragato lì.