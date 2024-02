Inter, l’attaccante si avvicina: visite mediche previste per domani

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/02/2024

Inter, si avvicina l’arrivo di Taremi. In casa nerazzurra c’è tantissimo entusiasmo dopo la vittoria ottenuta in casa della Roma che ha permesso di consolidare il primato in classifica agli uomini di Inzaghi. Una vittoria che ha mostrato una volta di più la forza della squadra nerazzurra in questa stagione.

Ma per l’Inter le buone notizie non finiscono qui. Infatti, è di poco fa la notizia inerente ad un colpo di mercato in vista di giugno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante del Porto, Medhi Taremi sarà un giocatore nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Un colpo a parametro zero di altissima importanza, vista la dimensione internazionale del giocatore.

Taremi, quindi, domani svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto. Un acquisto che, con ogni probabilità, andrà a rimpiazzare la partenza di Alexis Sanchez che ha il suo contratto in scadenza. Si attendono, in tal senso, novità anche per un altro possibile acquisto a parametro zero come quello di Piotr Zielinski.