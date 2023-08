Inter, la reazione dello spogliatoio al ritorno di Sanchez (CM.com)

di Redazione, pubblicato il: 26/08/2023

(Inter) Il sito CM.com ricostruisce il ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro. Tutto è iniziato a luglio quando è stato evidente che la permanenza di Correa era divenuta impossibile. In quel momento si sono mossi gli agenti del cileno, riproponendolo all’Inter nonostante la rottura non propriamente indolore dello scorso anno.

“L’Inter ha risposto molti giorni dopo, prima Ausilio e Marotta hanno cercato di capire se quelle vecchie ruggini potessero essere sanate. Così c’è stato un confronto, prima con Inzaghi e poi con lo spogliatoio. Tutti hanno aperto al ritorno di Sanchez, convinti che il cileno, conscio del suo ruolo, possa aiutare la squadra a competere per gli obiettivi prefissati.