Inter, Kessiè affare possibile? L’agenzia del calciatore fa chiarezza

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 12/02/2023

Inter, Kessiè è un obiettivo? Nelle ultime ore è tornato in voga il nome di Franck Kessiè come possibile oggetto del desiderio di Marotta e Ausilio. Dopo aver lasciato il Milan a parametro zero, l’ivoriano si è trasferito a Barcellona. Nel club blaugrana la concorrenza è forte. Basti pensare a Busquets, Pedri, Gavi e De Jung. Insomma, l’ex Milan non sarebbe contento.

Poche settimane fa era stato accostato ai colori nerazzurri in merito ad un possibile scambio con Brozovic, affare mai concretizzatosi. Adesso è tornato prepotentemente in auge. Oggi tutti i quotidiani accostano il nome di Kessiè a quello dell’Inter.

Inter, Kessiè torna nel mirino? La smentita sui social

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, che da qualche mese è entrato nella lista di Marotta e Ausilio. C’è però da fare i conti con le cifre chieste dal Barcellona e con l’ingaggio del giocatore. Sarà comunque decisiva la volontà dell’ex Milan per capire se sarà disposto a ridurmi lo stipendio. Intanto su Instagram arriva la smentita ufficiale da parte dell’agenzia che cura gli interessi del calciatore.

La sua agenzia, Ambition group sport management, ha postato su Instagram una foto di una notizia che parlava del trasferimento all’Inter e ha scritto in didascalia: “Il calciomercato è finito ma sentiamo ancora fake news”. Dunque smentita ufficiale da parte dell’agenzia di Kessiè. Quanto ci sarà di vero dietro questa storia? Al momento non ci sono certezze, l’unica è che il calciatore è finito nel mirino dell’Inter da tempo. Nei prossimi mesi ci saranno aggiornamenti, nel frattempo Inzaghi e i suoi sono concentrati solo sul campo (qui le ultime su Samp-Inter).