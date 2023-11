Inter, il giornalista da un annuncio sul mercato di gennaio. E occhio ai rinnovi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/11/2023

Inter, il giornalista da un annuncio sul mercato di gennaio nerazzurro. La vittoria contro la Roma è stata accolta con parecchia euforia dal mondo nerazzurro. Tre punti importanti, davanti ai grandi ex Mourinho e Lukaku, che ha permesso ai nerazzurri di poter ritornare nuovamente in vetta alla classifica dopo che la Juventus aveva momentaneamente scavalcato tutti.

Adesso, però, l’ostacolo più grande si chiama Atalanta. La squadra bergamasca rappresenta un osso durissimo, specie in questa fase della stagione dove la condizione fisica sta girando benissimo. Un avversario complicato guidato da un altro grande ex come Giampiero Gasperini, sempre voglioso di vendetta quando incontra l’Inter, dopo la sua esperienza poco felice sulla panchina nerazzurra.

Intanto, però, da viale della Liberazione si pensa anche ad altre questioni. All’interno del suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Marchetti, ha parlato del mercato di gennaio della squadra nerazzurra, dando un annuncio importante. Infatti, a suo avviso, il club del presidente Zhang difficilmente opererà in questa finestra.

La concentrazione massima, al momento, è rivolta ai rinnovi di contratto di alcuni big. Infatti, inizieranno a breve i discorsi con Lautaro Martinez per il prolungamento fino al 2028, mentre, allo stesso modo, si cercherà di chiudere in maniera definitiva i discorsi con altri tre giocatori importanti come Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries.