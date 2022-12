Inter, il Chelsea cambia le carte in tavola? L’incredibile novità sul futuro di Lukaku

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/12/2022

Inter, poche certezze sul futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, la scorsa estate, ha fatto il diavolo a quattro per ritornare a vestire la maglia nerazzurra. Infatti, il giocatore, solo l’anno prima aveva deciso di lasciare Milano per ritornare al Chelsea. Ma le cose, in Premier League, non sono andate come sperava. La combinazione di prestazioni non all’altezza e di un cattivo rapporto con l’allora allenatore dei londinesi, Thomas Tuchel, ha fatto sì che il rapporto tra le parti si consumasse.

Proprio per questo, l’Inter ne ha approfittato prelevando il giocatore in prestito oneroso a 8 milioni per questa stagione. Nei giorni scorsi si è anche parlato della possibilità di rinnovare il prestito di Lukaku anche per l’anno prossimo. Soluzione che, però, adesso, potrebbe trovare le resistenze del Chelsea.

Inter, il Chelsea pentito di avere ceduto Romelu Lukaku in estate: il club di Londra cambia le carte in tavola?

Dunque, Lukaku, che al momento non ha ripagato le aspettative a causa di un infortunio che lo ha tenuto per parecchio tempo fuori dal campo, non è certo della sua permanenza a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, The Atlantic, il Chelsea sarebbe pentito di aver ceduto in prestito il giocatore. I blues, infatti, avrebbero voluto far aumentare il valore del giocatore per cederlo successivamente o avrebbero voluto metterlo a disposizione del nuovo tecnico Potter.

Una situazione che, quindi, potrebbe cambiare le carte in tavola per l’Inter. A questo punto, il prestito per la prossima stagione, non sarebbe più così certo come assicurato da molti nelle scorse settimane. Vedremo gli sviluppi di questa vicenda. Di sicuro, la strada che porta Lukaku all’Inter anche per il prossimo anno sembra essere in salita in questo momento.