Inter, già a segno il colpo per il 2024? Marotta può bloccare un difensore a zero

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/05/2023

Inter, si ragiona per un colpo a zero nel 2024. In questi giorni, la squadra nerazzurra, è impegnata sul campo per preparare al meglio la partita di campionato contro il Torino e quella, decisamente più importante e sentito, contro il Manchester City per la finale di Champions League. Ma mentre Inzaghi e i suoi giocatori cercheranno di ottenere il massimo, in viale della Liberazione si cerca di programmare il futuro.

Tanti sono i nomi che si fanno per la prossima stagione, ma l’attenzione della dirigenza interista è focalizzata anche più avanti. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Beppe Marotta avrebbe in mente un colpo addirittura per il 2024. Sappiamo bene quanto l’Inter sia molto attenta al mercato dei parametri zero e quanto proprio lo stesso dirigente sia molto abile nel portarli a segno.

In questo caso, il giocatore in questione è il difensore del Lille, Tiago Djalò. Il portoghese piace da tempo ai nerazzurri e, lo scorso gennaio, era stato sondato come dopo Skriniar in caso di partenza anticipato dello slovacco. Così non è stato e, purtroppo, Djalò ha dovuto subire anche la rottura del legamento crociato. Lui non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Lille, ed è proprio per questo che i dialoghi tra le parti sembrano essere già proficui per l’estate 2024. Vedremo se, poi, tutto andrà per il meglio e ci saranno anche le firme.