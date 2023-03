Inter, cambiano radicalmente gli obiettivi in difesa: c’è il nome nuovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/03/2023

Inter, c’è un nome nuovo per la difesa della prossima stagione. Le manovre di mercato, in casa nerazzurra, continuano incessantemente. La prossima estate, infatti, l’unico elemento (quasi) sicuro della permanenza dovrebbe essere Alessandro Bastoni. Il resto, tra riscatti da valutare e giocatori in scadenza di contratto, dovrebbe partire. Ed ecco che la dirigenza sta cercando di valutare i profili più adatti.

Detto che ci sono nomi irraggiungibili per quanto riguarda i costi dei cartellini, in casa Inter sono cambiate le carte in tavola per il reparto difensivo. Infatti, c’è un giocatore che piace parecchio e che è stato fatto monitorare spesso da Marotta e Ausilio. Ecco di chi si tratta.

Inter, cambiano del tutto i piani di mercato per il reparto difensivo: nelle valutazioni entra un nome completamente nuovo

Come detto, dunque, l’Inter deve fare i conti con tanti addii nel reparto arretrato. Proprio per questo, infatti, i dirigenti di viale della Liberazione sono al lavoro per trovare la soluzione più adatta. Secondo quanto riportato dal giornalista di SportMediaset, Marco Barzaghi, attraverso il proprio canale Youtube, c’è un profilo nuovo che sta valutando l’Inter per la prossima estate.

Si tratta del difensore del Salisburgo classe 2000, Solet. Il giocatore è stato visionato più volte, tra l’altro anche nella partita di Europa League dello stadio Olimpico contro la Roma. Il giocatore era la seconda opzione dopo Tiago Djalò, la cui idea di trattarlo è tramontata non appena il giocatore si rotto il crociato. Solet, tra le altre cose, ha un costo di cartellino non eccessivo e che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.