di Redazione, pubblicato il: 30/11/2023

(Inter) Fabrizio Biasin è sicuro, l’Inter a gennaio non farà sacrifici economici per Taremi. Secondo il giornalista di Libero l’interesse del club per la punta del Porto a parametro zero può essere concreto casomai solo per giugno a meno di clamorose defaillance di Arnautovic e Sanchez. “Stesso ragionamento per Cuadrado: se entra a regime e dà il suo contributo non c’è problema altrimenti si dovrà trovare un’alternativa anche sulla destra” A suo avviso Djalò e Zielinski sono i nomi davvero caldi per vestire la maglia nerazzurra.