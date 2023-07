Inter, attacco ancora incompleto: i nomi per rimpolpare il reparto

di Simone Salines, pubblicato il: 22/07/2023

INTER – La dirigenza interista è al lavoro per completare il reparto avanzato e fornire a Simone Inzaghi un attacco completo.

C0n la telenovela Lukaku tutt’altro che conclusa, gli uomini mercato nerazzurri sono costantemente impegnati nella ricerca di altri profili. Edin Dzeko ha lasciato Milano per trasferirsi al Fenerbahce, con Marcus Thuram tesserato a parametro zero per rimpiazzare (almeno numericamente) l’addio del bosniaco. Successivamente abbiamo Lautaro Martinez e Joaquin Correa, con il primo che ha rifiutato le avances dei ricchi sceicchi arabi e col secondo che sotto sotto l’offerta onerosa la aspetta.

Inter, il punto sugli attaccanti papabili

Se da un lato c’è un Romelu Lukaku pronto a ricucire lo strappo creatosi, dall’altro c’è la dirigenza di Via della Liberazione che è pronta a valutare altri profili. Il preferito al momento resta Alvaro Morata, con esperienza pluriennale in Italia e in Europa. Per il cartellino dello spagnolo l’Atletico Madrid chiede 20 milioni di euro, ma con un bonifico da 15 milioni di euro si suppone che la trattava possa concludersi con esito positivo. Morata rientra perfettamente nell’identikit dell’attaccante ricercato da Giuseppe Marotta, ossia esperiente e affidabile.

Successivamente abbiamo Folarin Balogun dell’Arsenal (la cui valutazione sfiora i 40 milioni di euro) e Mehdi Taremi del Porto. Due profili decisamente differenti tra loro, sia per caratteristiche che per prezzo. Una cosa è certa: qualora non si dovesse ricucire con Lukaku nel breve termine, occorrerà bloccare un altro attaccante nel minor tempo possibile.