Inter, arrivano conferme su Pavard. Ecco la situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/08/2023

Inter, ore decisive per l’arrivo in nerazzurro di Benjamin Pavard.

Secondo quanto riporta anche Sky Sports UK il giocatore sarebbe a un passa dal trasferirsi a Milano dal Bayern Monaco. La TV inglese rivela che sarebbe naufragato il tentativo di inserimento da parte del Manchester United che non è riuscito a vendere un difensore per far spazio al francese. Sulla stessa onda si muove Sport Mediaset. Per la redazione sportiva l’operazione Pavard è prossima alla chiusura su una base di 28 milioni di euro più 5 di bonus. Il Bayern dovrebbe accettare l’offerta, ma non prima di aver trovato un sostituto. L’obiettivo dei bavaresi sarebbe Geertruida del Feyenoord. Per Sport Mediaset il giorno della chiusura dovrebbe essere mercoledì.

Inter, ormai ci siamo! Pavard sarà nerazzurro per circa 30 milioni. Anche Matthaus si sbilancia sul futuro del difensore francese.

Una conferma sul futuro del difensore transalpino arriva anche da Lothar Matthaus, ex stella di Inter e Bayern. L’ex pallone d’oro, nel corso di un’intervista al sito Interwetten ha dichiarato: “Pavard vuole andare, l’ha chiaramente detto. Se non dovesse andare via ora, sarà libero l’anno prossimo. Credo che Pavard non sarà più un giocatore del Bayern Monaco”.

Parole chiare. Inzaghi, che si è sbilanciato sia prima che dopo il match vittorioso contro il Monza, a breve avrà il difensore richiesto.

