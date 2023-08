di Redazione, pubblicato il: 21/08/2023

(Inter) Matteo Darmian è uscito nella ripresa di Inter Monza per una brutta botta alla caviglia. Già nel primo tempo aveva accusato il fastidio tanto che Bisseck si era riscaldato con intensità nell’intervallo. Il Corriere dello Sport riporta che le condizioni del laterale non impensieriscono lo staff medico nerazzurro. Qualche giorno di trattamenti specifici gli permetteranno di essere arruolabile per la trasferta di Cagliari.