Inter, a caccia dei 60 milioni entro giugno: i calciatori in uscita per raggiungere l’obiettivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/12/2022

Inter, l’obiettivo primario resta sempre quello di raggiungere 60 milioni di euro. La scorsa estate è stata caratterizzata da momenti particolari per la società nerazzurra. Infatti, in sede di mercato, tantissime società, conoscendo le difficoltà economiche del club di viale della Liberazione, si sono fiondati su tanti big della rosa di Simone Inzaghi. Fortunatamente, Marotta e Ausilio, sono riusciti a mantenere tutti i giocatori e a pensare ad un’eventuale cessione solo la prossima estate.

Come si sa, infatti, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha ordinato alla propria dirigenza di ottenere un attivo in sede di mercato di 60 milioni tra cessioni e acquisti. Un obiettivo ancora da raggiungere, visto che tra la cessione di Casadei e quella di Pinamonti, i nerazzurri sono arrivati a 35 milioni di euro. Intanto, la società, sta cercando di capire da quali calciatori ottenere la cifra rimanente.

Inter, il presidente Steven Zhang ordina di raggiungere 60 milioni di euro entro giugno: i calciatori in uscita per raggiungere l’obiettivo

Dunque, il compito di Beppe Marotta e Piero Ausilio, non sarà semplice in vista di giugno. Per questo, in queste settimane, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, si sta cercando di capire attraverso quali calciatori arrivare ai 60 milioni di euro di attivo. Il primo nome è quello di Facundo Colidio, attaccante argentino che sta facendo una grande stagione con la maglia del Tigre e che ha tante richieste. Ma occhio anche a Lazaro, che sta facendo bene al Torino che ha un riscatto fissato a 6 milioni, e Agoumè che non sembra rientrare nei piani.

Tra gli altri giocatori in prestito, qualche soldo potrebbe arrivare anche da Fabbian e Mulattieri, che stanno trovando continuità con le maglie di Reggina e Frosinone, e Radu, che ha parecchie richieste dalla Francia, senza dimenticare la possibilità di cedere Sensi. Insomma, Marotta e Ausilio sono al lavoro. Bisogna raggiungere l’obiettivo, in attesa di avere novità per quanto riguarda l’eventuale passaggio di proprietà.