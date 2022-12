Fabbian-Inter, il giovane verrà valutato. E c’è un altro giovane sotto la lente di ingrandimento

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/12/2022

Fabbian-Inter, il giovane di proprietà nerazzurra stupisce tutti. Andato in gol anche nella partita di ieri contro il Brescia, il canterano nerazzurro Giovanni Fabbian, ha stupito tutti gli addetti i lavori e la dirigenza interista che è molto soddisfatta del prestito di quest’anno con la maglia della Reggina. Un giocatore che, alla prima esperienza tra i grandi, sta dimostrando di essere un talento molto interessante che può ambire anche a palcoscenici di maggior rilevanza.

Proprio per questo, soprattutto vista la situazione economica della società di viale della Liberazione, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno monitorando con parecchia attenzione le prestazioni di Fabbian, iniziando a fare le dovute valutazioni sia per capire se può rimanere nella rosa di Inzaghi, sia per capire se sia necessario un nuovo prestito. Intanto, anche un altro giovane si sta mettendo in mostra.

Fabbian-Inter, il canterano nerazzurro sta stupendo tutti nella dirigenza. E un altro giovane potrebbe portare soldi freschi

Dunque, Fabbian, sta giocando una stagione straordinaria fino a questo momento. I cinque gol realizzati sono un ottimo bottino, ma a sorprendere sono soprattutto le prestazioni in campo. Capacità di inserimento, buona tecnica e una buona fase di interdizione, lo rendono un giocatore con caratteristiche uniche. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta seriamente pensando di riportarlo alla base per sostituire Roberto Gagliardini che andrà in scadenza.

Ma non solo Fabbian. I nerazzurri monitorano un altro giovane che si sta mettendo in luce. Si tratta di Facundo Colidio che sta facendo una grande stagione con la maglia del Tigre. Su di lui non solo squadre sudamericane, ma anche europee. L’intenzione del club di viale della Liberazione sarebbe quella di tenerlo altri 6 mesi in Argentina per poi riportarlo alla base e magari creare un’asta di mercato.