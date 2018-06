Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid apre alla cessione del giocatore

Calciomercato Inter, nuovo incontro tra i club, ecco come è andata

Calciomercato Inter, un mercato da grande protagonista, la società nerazzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa. L’Inter è alla ricerca di un terzino destro e in lizza sono rimasti due nomi: Alessandro Florenzi e Sime Vrsaljko.

Come raccontato nella tarda mattinata di oggi in esclusiva, l’Inter ha fatto pervenire alla Roma un’offerta di 22 milioni per Florenzi. Il giocatore giallorosso potrebbe cedere all’idea di tornare a lavorare con Spalletti e, allo stesso tempo, iniziare una nuova avventura. I nerazzurri attendono la decisione di Florenzi e mantengono i contatti con l’Atletico Madrid per Vrsaljko.

L’Atletico Madrid apre alla cessione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi i due club si sono incontrati. L’Atletico Madrid ha aperto alla cessione di Vrsaljko in base alla formula proposta dall’Inter: prestito con diritto di riscatto.

Nei giorni scorsi la dirigenza dell’Atletico Madrid non ha preso in considerazione la formula del prestito. La loro posizione si è ammorbidita oggi, con un’apertura a questa formula per la cessione di Vrsaljko.

L’obiettivo dell’Inter è Florenzi. Trattativa aperta, sarà decisiva la volontà del giocatore. Per Vrsaljko, potrebbe arrivare il momento del ritorno in Italia, dopo aver giocato con la maglia del Sassuolo.