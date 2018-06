Florenzi-Inter: c’è l’offerta!

Ci siamo. L’Inter ha presentato ufficialmente un’offerta per Alessandro Florenzi. La notizia, che InterDipendenza ha raccolto in esclusiva, è trapelata in questi minuti (mentre scriviamo sono le 12.15). Luciano Spalletti si era mosso in prima persona, qualche giorno fa. Poi l’arrivo di Radja Nainggolan aveva ulteriormente “alzato” l’attenzione.

Oggi si è mossa direttamente la società. La proposta del club nerazzurro è di 22 milioni di euro! Non solo. Il calciatore, da fonti certe, sta seriamente pensando di cambiare casacca.

Una trattativa non semplice

Siamo chiari fin da subito con i nostri lettori. L’offerta ufficiale è stata ufficialmente (perdonate il gioco di parole) presentata. Questo, però, non vuol dire che Alessandro Florenzi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa – è bene dirlo subito – sarà tutt’altro che semplice. I motivi sono molteplici. Cerchiamo di essere più chiari.

Da una parte c’è Luciano Spalletti che spinge per riavere uno dei migliori giocatori italiani. L’arrivo di Nainggolan, come dicevamo, può essere un’altra carta vincente: fra i due giocatori c’è infatti un legame molto, molto forte. Dall’altra, però, bisogna assolutamente ricordare che Florenzi è romano – è nato nella capitale l’11 marzo 1991 – ed è molto legato ai colori giallorossi.

L’incontro

In base alle nostre fonti – che fino ad oggi si sono rilevate affidabilissime: siamo stati i primi, infatti, a rivelarvi che Spalletti si era mosso in prima persona – Inter e Roma si incontreranno probabilmente già nei prossimi giorni. Non resta quindi che attendere. Intanto, ripetiamo: l’offerta è stata ufficialmente presentata. E’ un’offerta di 22 milioni di euro.

Davide Currenti e Matteo Gardelli