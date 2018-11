Brozovic è epico anche sui social, foto e siparietto con Ranocchia

Brozovic e il costume da coccodrillo

Il centrocampista croato dell’Inter, Marcelo Brozovic è ormai diventato un idolo incontrastato del centrocampo nerazzurro e non solo. Sui social è sempre stato un passo avanti rispetto ai colleghi, cercando di attirare ed unire i tifosi. E’ anche grazie alle foto postate che si è riconquistato la fiducia dei tifosi. Durante Inter Genoa non è riuscito a mettere in pratica la famosa “mossa del coccodrillo”. Il numero 77 ha pensato di replicare il gesto in casa propria, ma indossando un costume molto particolare.

Il post del croato

Si è aperto un simpatico siparietto con Andrea Ranocchia, il quale ha commentato stupito la foto del centrocampista.