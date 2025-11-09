Dall’Inter alla Roma: affare da oltre 20 milioni | Accordo e firma sul contratto

La Roma pensa in grande e vuole regalarsi un grande colpo di mercato. Le ultime novità sulla trattativa più calda.

Restare in alto in classifica fino a gennaio e inserire qualche volto nuovo prima della volata finale. Potrebbe essere questa la missione della Roma che vuole diventare grande. Il ds Massara è già al lavoro per non farsi trovare impreparati.

Certo, qualche difficoltà c’è stata lungo il cammino che ha portato la squadra di Gasperini a spaventare le big del nostro campionato. Alcuni calciatori come Bailey o Ferguson, arrivati tra mille aspettative, ancora non hanno dimostrato il proprio valore.

Ecco perché in vista della riapertura del mercato qualcosa andrà fatto. Il tecnico giallorosso ha chiesto un attaccante e non è un mistero che non sia del tutto convinto dell’apporto fornito dagli attuali calciatori presenti in quel ruolo.

L’intreccio con i nerazzurri è fin troppo chiaro. Se il prossimo colpo di mercato dovesse andare in porto, la Roma si ritroverebbe con un’opzione in più là davanti per cercare di scardinare le difese avversarie. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’affondo decisivo.

Un colpo per due

Storicamente il mercato di gennaio rappresenta quel momento in cui correggere in parte gli errori commessi in fase di programmazione. Il ds Massara e i suoi collaboratori hanno individuato il reparto in cui intervenire e Gasperini vuole fidarsi una volta di più dei suoi dirigenti.

Il calciatore in questione potrebbe dare una spinta immediata ai sogni di gloria della squadra della Capitale. Attenzione però anche a un piccolo dettaglio che potrebbe mettere in pericolo il buon esito della trattativa.

Testa a testa per il calciatore

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Roma e Inter sarebbero alla ricerca di un rinforzo per la propria trequarti. Sia Chivu che Gasperini vorrebbero inserire un uomo dotato di estro e imprevedibilità. Stiamo parlando ad esempio del talento del Colonia Saïd El Mala.

L’attaccante tedesco può agire come ala (sia a destra che a sinistra) o come trequartista. Secondo Transfermarkt la sua valutazione si aggira attorno ai 18-20 milioni di euro. Sta impressionando in Bundesliga e ovviamente il club tedesco vorrebbe rimandare ogni discorso legato alla sua cessione a giugno.