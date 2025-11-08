L’Inter si svena per prenderlo | Marotta con 35 milioni di euro in mano: l’affare è fatto

Il presidente dell’Inter ha scelto il rinforzo di mercato per gennaio: 35 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza.

Falsa partenza, due sconfitte nelle prime tre giornate, poi il cambio di passo. L’Inter viaggia a marce sostenute, forte di un impianto di gioco solido e di una rosa profonda, ma la dirigenza nerazzurra sa bene che non è il momento di sedersi sugli allori.

Cristian Chivu sta per certi versi sorprendendo, così giovane tanto esperto. Ma la Serie A e le sfide a livello internazionale richiedono un continuo innalzamento dell’asticella, specialmente considerando l’usura di una stagione lunga e dispendiosa.

Per questo motivo, Beppe Marotta e il management nerazzurro, forte di un bilancio chiuso con numeri da record, stanno già pianificando la finestra di mercato di gennaio per puntellare la squadra. Il tesoretto c’è ma va ben speso.

Nonostante l’ottimo rendimento dei titolari, è nel reparto arretrato che si concentrano le maggiori attenzioni in vista della riapertura delle trattative. L’età avanzata di alcuni pilastri della difesa, vedi Acerbi e leggasi De Vrij, entrambi peraltro in scadenza di contratto, sono oggetto di riflessione.

Servono alternative

Gli undici dell’Inter non sono secondi a nessuno, ma per arrivare fino in fondo, servono alternative. Per questo l’obiettivo primario è individuare un difensore centrale giovane, con esperienza internazionale ma con ampi margini di crescita, capace di inserirsi subito nel meccanismo della retroguardia a tre.

La priorità non è solo l’immediato, ma anche il futuro del club. Avere un centrale che possa essere subito impiegabile, ma che al contempo rappresenti un investimento a lungo termine, è la chiave della strategia di Marotta. Si cerca un profilo che non solo eccella nelle doti difensive classiche, ma che abbia anche qualità nel palleggio per contribuire alla manovra offensiva, come richiesto dal credo tattico di Chivu.

Focus in Premier

La caccia all’uomo si è dunque indirizzata verso la Premier League. Marotta sembra aver individuato un bersaglio preciso: Ezri Konsa. Il roccioso classe 1997 dell’Aston Villa ha una valutazione molto alta, a testimonianza del suo talento.

Il suo valore di mercato è stimato proprio intorno ai 35 milioni di euro e il suo contratto scade solamente nel giugno del 2028. L’alternativa a una spesa così importante per il mercato di gennaio, l’intenzione di Marotta è quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato, meglio se a gennaio, più probabile per la prossima estate. Una formula permetterebbe all’Inter di assicurarsi subito le prestazioni del difensore inglese, versando l’intera cifra richiesta dai Villans solo tra qualche mese.