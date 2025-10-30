Non solo Tudor | Dimesso l’allenatore: altro cambio di panchina in Serie A

L’esonero di Tudor il primo ma non certo l’ultimo in Serie A. Troppe panchine traballanti. In arrivo un altro cambio.

L’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus ha dato il via ufficiale al valzer degli allenatori in Serie A, in una stagione che si preannuncia caldissima. Il tecnico croato ha pagato a caro prezzo una striscia di risultati negativi inaspettati, un feeling mai sbocciato con parte della dirigenza e dello spogliatoio. Ma soprattutto la mancata visione di un club perso nel suo progetto.

La sconfitta contro la Lazio ha reso la sua posizione insostenibile. Il suo esonero affonda affondano le radici in un mercato estivo non all’altezza delle aspettative del croato, ma più che altro in una gestione dello spogliatoio ritenuta troppo rigida e controversa.

Per questo Tudor ha pagato. Non a caso nel turno infrasettimanale con Brambilla (ad interim) in panchina, la Juventus è tornata al successo, 3-1 contro l’Udinese, interrompendo una lunga serie di risultato non positiva, e quattro partite consecutive senza segnare.

La Juventus volta pagina, ma il caso Tudor illumina le criticità di un campionato dove la pazienza delle proprietà sembra essere ormai ai minimi storici. L’ombra del possibile esonero si allunga anche su altre panchine importanti, con allenatori a forte rischio.

All’ultima spiaggia

Dopo il 3-0 a Milano contro l’Inter nel turno infrasettimanale, Stefano Pioli è a un passo dall’addio dalla panchina della Fiorentina. La Viola non riesce a trovare continuità e il rapporto con la tifoseria, già logorato, potrebbe essere compromesso da un altro passo falso. Con il Lecce gigliati all’ultima spiaggia.

Anche la situazione di Patrick Vieira è insostenibile. Non granché nemmeno Di Francesco a Lecce, nonostante la tenace resistenza dell’allenatore abruzzese.

Novità in panchina

La notizia dell’allenatore “dimesso” non ha nulla a che vedere con crisi di risultati o esoneri. Vincenzo Italiano è intoccabile a Bologna. Ma dopo il ricovero di urgenza in ospedale per una polmonite acuta, l’allenatore dei felsinei è stato finalmente dimesso ed è tornato a casa per la convalescenza.

Le sue condizioni sono state definite buone: Italiano è rientrato al lavoro e sarà sotto osservazione dello staff medico del club bolognese, prima di tornare in panchina. A breve un altro cambio, dunque, di panchina, quanto mai salutare: è un segnale forte di dedizione e concentrazione, proprio nel momento. L’obiettivo del Bologna è ripartire subito con la stessa intensità che lo contraddistingue, sia in campo che fuori, ma Vincenzo Italiano alla guida.