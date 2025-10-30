Lazio: finalmente il mercato | Lotito accontenta Sarri: a gennaio il rilancio per l’Europa

Lotito deciso ad accontentare Sarri in vista di gennaio, quando la Lazio potrà fare mercato: tre acquisti per la svolta europea.

Solo per l’amore di Sarri verso la sua professione e la Lazio. Non ci sono altri motivi per cui l’allenatore di Napoli s’è preso questa bella gatta da pelare. Aveva deciso di tornare aulla panchina biancoceleste per concludere un lavoro iniziato ma interrotto prematuramente.

Non sapeva della sorpresa riservatagli da Lotito, quel blocco di mercato che ha impedito alla Lazio di portare quei rinforzi estivi funzionali e necessari alla visione calcistica di Maurizio Sarri. È stata dura, durissima. Ma alla fine Sarri è riuscito a far volare nuovamente l’aquila biancoceleste.

Il Comandante, d’altronde, è lui, Maurizio Sarri: l’uomo che, nonostante le evidenti carenze in rosa è riuscito a tenere la Lazio agganciata al treno che porta in Europa. L’allenatore biancoceleste si è dimostrato ancora una volta un vero e proprio “maestro” della panchina, capace di plasmare i suoi uomini anche in condizioni non ottimali.

La sua intransigenza tattica, a volte criticata, è la stessa che gli ha permesso di trasformare una squadra limitata in un gruppo solido e in grado di affrontare chiunque. Sarri ha lavorato sulla mentalità, sulla quadratura del centrocampo e sulla valorizzazione di elementi che sembravano in calo o non pienamente integrati.

Soluzioni alternative

L’assenza di rinforzi, un po’ in tutti i reparti, ha piegato la sua filosofia ma non l’ha spezzata. Anzi, lo ha spinto a trovare soluzioni interne e a spremere al massimo il potenziale dei singoli. La sua impronta è chiara: pressing alto, giocate veloci e una fase difensiva che sta lentamente acquisendo la solidità richiesta.

Queste qualità hanno permesso alla Lazio di navigare in una zona di classifica che, seppur con qualche battuta d’arresto, le consente di guardare ancora con fiducia agli obiettivi stagionali, soprattutto dopo il successo contro la Juventus.

Ora i rinforzi

L’Europa, in particolare, resta l’obiettivo primario per il club biancoceleste, un traguardo che darebbe lustro al lavoro di Sarri e garantirebbe introiti fondamentali. Il tecnico, tuttavia, non ha mai nascosto le difficoltà nel far fronte agli impegni con una rosa così corta. Sbloccato il mercato, Lotito accontenterà Sarri portando alla Lazio innesti mirati e di livello. Tre in particolare.

I nomi sui taccuini di Sarri sono più o meno noti. Piace e non poco Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa, in lizza per puntellare la difesa. A centrocampo, il serbo Ivan Ilic rappresenterebbe il rinforzo ideale per dinamismo e qualità. Infine, il grande sogno e pupillo del tecnico, Lorenzo Insigne, il prescelto per aggiungere esperienza e imprevedibilità all’attacco biancoceleste.