Stava già per imbarcarsi sull’aereo | L’Inter blocca la cessione: deve rimanere per forza in nerazzurro

In un amen cambia il mercato dell’Inter in vista di gennaio. Chivu rivede i suoi piani. Un nerazzurro non andrà più via.

Il calciomercato è una giostra impazzita, una vetrina di affari che possono nascere e morire nel volgere di un mattino, per un’infinità di ragioni che sfuggono alla logica ordinaria. Tutto può cambiare in un amen, stravolgendo i piani di società, allenatori e, soprattutto, calciatori.

È la legge non scritta del pallone: la volatilità paragonabile ai bitcoin è la vera costante in un ambiente frenetico e spesso imprevedibile, dove un’offerta, un infortunio, o una singola telefonata possono rimettere in discussione ogni certezza.

È quanto successo nelle ultime ore in casa Inter, dove un calciatore era ormai con la valigia pronta, le trattative con il club acquirente ben avviate e un volo continentale che lo attendeva in procinto di decollare. Il suo futuro sembrava ormai lontano dalla Milano nerazzurra, destinato a una nuova avventura in Premier League. Invece non sarà così

Eppure le voci di un possibile addio avevano già iniziato a circolare con insistenza, alimentate anche dal minutaggio non sempre elevato concesso da Chivu, che pure lo considerava un elemento di grande qualità e duttilità.

Come cambiano le cose

La cessione a determinate condizioni avrebbe garantito una plusvalenza e permesso all’Inter di prendere un altro giocatore più funzionale alla visione di Cristian Chivu. A quanto pare così non sarà. Tutto è cambiato con l’infortunio di Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno, pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro, s’è infortuna e gli accertamenti successivi hanno solo confermato i timori iniziali. Il risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra rischia di rivelarsi più lungo del previsto, con uno stop che potrebbe allungarsi oltre le stime iniziali.

Situazione capovolta

L’assenza forzata e prolungata dell’armeno ha avuto un effetto domino immediato sulle gerarchie di centrocampo. In un istante, la situazione tattica si è capovolta, rendendo insostituibile la risorsa che si stava per cedere.

A questo punto Piotr Zielinski non si muove. In un amen, il polacco ha scalato le gerarchie del centrocampo, l’ipotesi di cessione al Leeds, la cui trattativa era sì agli albori, ma gli inglesi premevano per prenderlo è stata bloccata sul nascere. Zielinski non si muoverà dalla Milano nerazzurra, almeno fin quando l’Inter non sarà arci sicura sulle condizioni e soprattutto sui reali tempi di recupero di Mkhitaryan. Nel frattempo Piotr ha la sua grande chance, convincere Chivu di essere un giocatore da Inter.